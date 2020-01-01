أخبار النصر اليوم | طلب للكشف عن المنشطات وتأكد غياب مادو والبريكان

جول يُقدم لكم أهم أخبار النصر السعودي اليوم 4 أغسطس 2020

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ...

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النصر يفتقد مادو والبريكان أمام الهلال

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق نادي النصر، سيخسر خدمات عبد الله مادو وفراس البريكان لاعبا الفريق، خلال ديربي العاصمة أمام الهلال. طالع التفاصيل

النصر يطلب الكشف عن المنشطات

كشفت تقارير صحفية، عن مخاطبة نادي النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل إجراء كشف منشطات قبل الديربي. طالع التفاصيل

حكم فرنسي يقود ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية،، عن الحكم الفرنسي المرشح لإدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. طالع التفاصيل

تصريحات مثيرة قبل ديربي الرياض

بدأ الحديث عن هذه المواجهة مبكراً، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة جدل بسبب مختلف المواقف أبرزها موقف البرازيلي مايكون لاعب النصر من المشاركة عقب السفر إلى تركيا ثم العودة، وكذلك موقف كاريلو لاعب الهلال الذي عانى من الإصابة بفيروس كورونا. طالع التفاصيل