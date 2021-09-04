أخبار النصر اليوم | صدمة في دوري الأبطال، وتصريحات مثيرة من حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

صدمة كبرى من الاتحاد الآسيوي

أفادت عدة مصادر صحفية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إقامة مباراة النصر وتراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا دون جمهور.

النصر كان يأمل في السماح لعدد من الجماهير بحضور اللقاء الذي سيُقام في قطر يوم 14 سبتمبر الجاري، لكنه تلقى صدمة كبيرة من الاتحاد القاري بمنع الجماهير من الحضور بسبب الإجراءات المتبعة لمكافحة جائحة كورونا من البلد المستضيف.

الرياض أوضحت أن إدارة النادي السعودي ستكثف جهودها في الأيام القليلة القادمة لإقناع الجهات المعنية بالسماح لـ10 آلاف مشجع على الأقل للحضور إلى الملعب.

النصر يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الاتحاد

كشفت صحيفة الرياض السعودية عن تقديم النصر لطلب لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب من خلاله استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

النصر كان قد طلب حكامًا أجانب لمباراتيه أمام ضمك والتعاون، وقد حقق الفوز في المباراتين.

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