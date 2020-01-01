أخبار النصر اليوم | ياباني يرفض العالمي وتقزيم ماجد عبد الله

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم 23 أبريل

تنوعت أخبار النصر اليوم الخميس 23 إبريل، إلا أن المحترف النيجيري أحمد موسى سيطر عليها.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 23 أبريل 2020 ...

عبدالرزاق حمدالله وفيتوريا يُغادران النصر بطائرة خاصة

يستعد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لمغادرة المملكة العربية السعودية اليوم بعد نجاحه في إنهاء كافة إجراءات السفر. ( طالع التفاصيل )

النصر مهتم بالتعاقد مع الياباني يوشيدا واللاعب يرد

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اهتمام من قبل إدارة نادي النصر بالحصول على خدمات المدافع الياباني الدولي “مايا يوشيدا”، في الموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

هل طال فيروس كورونا أحمد موسى؟

غادر النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، قبل يومين المملكة العربية السعودية، متجهًا إلى بلاده، بعدما رحل أغلبية اللاعبين الأجانب، في ظل عدم وضوح مصير الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

أحمد موسى وهدف الهلال ضمن أسوأ من مروا على الدوري الإنجليزي

سجل النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، باقتدار ضمن قائمة أسوأ اللاعبين الذي لعبوا بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخه. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. الغامدي: أُقزم ماجد عبد الله إذا قارنته بالجابر

دخل الناقدان الرياضيان عبد الكريم الحمد ومحمد الغامدي في نقاش حاد حول النجمين السابقين للمنتخب السعودي؛ ماجد عبد الله؛ لاعب النصر الأسبق، وسامي الجابر؛ لاعب الهلال الأسبق. ( طالع التفاصيل)

قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم في يونيو

رصد جول قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، والتي شهدت تواجد نصراوي. ( طالع التفاصيل )

تراجع ديربي الرياض

دخل ديربي الرياض بين النصر والهلال في استفتاء جول لأقوى الديربيات العربية، لكنه متراجع بشدة. (للتصويت من هنا )

بعد الاقتراب من شراء نيوكاسل.. أسماء سعودية تستطيع ارتداء قميص الماكبايس

نرصد لكم خلال التقرير التالي اللاعبين الذين قد تتاح لهم الفرصة في ارتداء قميص نيوكاسل وأدائهم يؤهلهم في التواجد بالدوري الإنجليزي. ( طالع التفاصيل )