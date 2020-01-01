أخبار النصر اليوم | سبب منع حمد الله للاحتفالات والفارق مع الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم 22 أبريل

تصدرت تصريحات نور الدين بن زكري؛ المدير الفني لضمك، حول الفارق بين الهلال والنصر، أخبار النصر اليوم الأربعاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 ...

لماذا لا يحتفل عبد الرزاق حمد الله بأهدافه؟

كشف المغربي إدريس فتوحي؛ محترف الحزم السعودي، عن سبب عدم احتفال مواطنه عبد الرزاق حمد الله؛ هداف النصر السعودي، بإحرازه للأهداف، في ظاهرة لفتت أنظار الجماهير. ( طالع التفاصيل )

محمد حسين: اللعب للنصر من الأهم في مسيرتي

يرى البحريني محمد حسين؛ محترف النصر، أن تمثيله للعالمي في فترة من حياته يعتبر من أهم المحطات في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه شعر بسعادة كبيرة بعد حصد لقب الدوري عام 2014.

وقال حسين، خلال تصريحاته مع الإعلامي عبد الله بونوفل: "تجربتي مع النصر لا يمكن أن أنساها، حققت معه ثلاث بطولات، ونفذت وعدي للجماهير بتحقيق لقب الدوري عام 2015 بعد أن فعلناها في 2014".

ابن زكري: الهلال أصعب من النصر

يرى نور الدين بن زكري؛ المدير الفني لضمك، أن مواجهة الهلال تكون صعبة بالنسبة له عن النصر، موضحًا أن الزعيم يمتلك عديد الحلول الفردية القادرة على صناعة الفارق، أما العالمي فتنحصر قوته في عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، إذا تمكن أي فريق من السيطرة عليهما، فالفوز سيكون حليفه.

وليد الفراج يكشف الحالة التي سيتم فيها إلغاء الدوري السعودي

فجر وليد الفراج مفاجأة قد تكون صادمة لبعض جماهير الكرة السعودية، بعدما كشف في برنامجه عن احتمالية إلغاء الدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

تقارير - كشف حقيقة إقامة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا في أرض محايدة

كان هناك عدة اقترحات أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإقامة المباريات المتبقية من دور المجموعات بدوري الأبطال في دولة واحدة فقط، هل هذا سيحدث؟ ( طالع التفاصيل )