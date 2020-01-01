أخبار النصر اليوم | ديربيان في "الرياض" .. ومارتينيز يتحدث عن الفوز القاتل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ...

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مارتينيز يقود النصر إلى نهائي كأس الملك بهدفٍ قاتل أمام الأهلي ويضرب موعدًا مع الهلال

خطف نادي النصر بطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تأهل الأخير على حساب أبها في لقاء أقيم اليوم وانتهى بفوز الزعيم بهدفين دون رد على ملعب "الملز". (طالع التفاصيل)

فوز سهل للهلال على أبها يؤهله إلى نهائي كأس الملك

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نظيره أبها، بعد الفوز بهدفين دون مقابل في مباريات نصف النهائي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الملز".

الهلال يسعى لتحقيق البطولة بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولكن سيواجه منافسًا شرسًا في النهائي بكل تأكيد أي كان المتأهل من الأهلي ونظيره النصر في اللقاء الذي سيقام اليوم على ملعب "الجوهرة المشعة". (طالع التفاصيل)

بعد تأهل الهلال والنصر .. مواجهتان بين قطبي "الرياض"

ضرب النصر والهلال موعدان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، بعد أن تأهل العالمي إلى نهائي النسخة الحالية.

يواجه النصر الهلال في كأس السوبر، في حالة حصوله على لقب كأس الملك أو وصيفه، لأن الزعيم بطلًا للدوري السعودي للمحترفين.

فيتوريا يتحدث عن سبب تراجع النتائج ومشروع النصر

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر عن حالة التراجع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسقوطه في مباراتين متتاليتين بالخسارة لأول مرة في تاريخه.

وقال فيتوريا في تصريحات للقناة "الرياضية": "منذ بداية أكتوبر مع التعاقدات التي أبرمت، كان الجميع يقول أن النصر أفضل فريق في الخليج".

وأضاف: "بعد ذلك بـ20 يومًا أصبحنا الأسوأ؟، هناك مشروع ورؤية خاصة بي للنصر يجب أن نكون هادئين وفخور جدًا بالفريق".

مارتينيز: رغم الظروف قدمنا مباراة جيدة والنهائي هام للغاية

تحدث بيتي مارتينيز لاعب النصر عن فوز فريقه على حساب الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف، وتأهلهم إلى نهائي البطولة ليواجه الهلال.

وقال مارتينيز لقناة "الرياضية": "تعرضنا لبعض الظروف قبل المباراة منها الإصابات، ورغم ذلك قدمنا مباراة مشرفة للغاية وسعيد بما قدمته".

وأضاف: "لدينا لاعبين يرغبون في الفوز ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مهم بالنسبة لي، وسنلعب من أجل تحقيق الفوز ورفع رأس فريقنا".