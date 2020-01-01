أخبار النصر اليوم | فيتوريا يرد على الانتقادات وبيتروس يشكر مدرب الأهلي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ...

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فيديو | فيتوريا ردًا على الانتقادات: لدي مشروع وفخور بفريقي رغم الهزائم

رد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، على الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها عقب تلقي فريقه هزيمتين متتاليتين، مؤكدًا أن يعمل وفقًا لمشروع محدد وسيواصل العمل لتحقيق أهدافه. ( طالع التفاصيل )

فيديو | بيتروس: آخر أسبوعين هما الأصعب في حياتي وأشكر مدرب الأهلي على تحفيزي

أكد البرازيلي بيتروس؛ محترف النصر السعودي، أنه كان واثقًا من العودة مجددًا لقائمة الفريق، واصفًا الفترة الماضية بالأصعب في حياته. ( طالع التفاصيل )

السويكت: تأهلنا شرف

هنأ صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر، جمهور ناديه بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي.

وكتب السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف عظيم أن تصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ،، الله يمن علينا ويجعل الكأس الغالية من نصيبنا.. مبروك لجمهور الشمس العظيم وللاعبين وللأجهزة الفنية والإدارية".

هل قلل ميلويفيتش من النصر؟

أوضح الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، حقيقة تصريحه الخاص بأن هزيمة النصر هذه المرة ستكون الأسهل، نافيًا تمامًا أن يكون قد صرح بذلك.

الراقي تم إقصائه من كأس الملك على يد العالمي، الذي تغلب عليه أمس الثلاثاء، بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقال ميلويفيتش، خلال تصريحاته لقنوات السعودية الرياضية، عقب المباراة: "أنا مدرب محترف وأعلم تمامًا كيف احترم كافة المنافسين، ولم أقل على الإطلاق أي شيء يقلل من النصر، ولم أصرح بما قيل مطلقًا".

وأضاف: "النصر فريق لديه إمكانيات عالية، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، في المقابل نحن كنا الأفضل طوال المباراة، لكننا لم نستغل الفرص".

ظهير النصر يغيب خلال الكلاسيكو

تأكد غياب أسامة الخلف؛ ظهير أيمن النصر، عن مواجهة فريقه بنهائي كأس الملك أمام الهلال، لتراكم البطاقات، بعدما تحصل على البطاقة الصفراء خلال المباراة.

وسبق أن نال الخلف البطاقة الأولى مع فريقه السابق الحزم بدور الـ64، خلال مواجهة الدرع.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 وما هي القنوات الناقلة لديربي الرياض الثاني بعد فيروس كورونا؟ ( طالع التفاصيل )