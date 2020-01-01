أخبار النصر اليوم | خبر سار بشان مادو وفيتوريا يحسم مصير أمرابط

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 16 أبريل

عادت أوضاع النصر في ظل أزمة كورونا اليوم الخميس 16 أبريل، للسيطرة على أخباره، بجانب بعد التفاصيل عن الميركاتو الصيفي.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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خبر سار لجمهور النصر بشأن عودة مادو

اقترب عبد الله مادو، مدافع فريق نادي النصر، من العودة إلى الملاعب، بعد تحسن حالته اللياقية والبدنية، بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن مادو اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي بعد الجراحة، ومن ثم سيبدأ برنامجه اللياقي خلال الأيام القادمة.

ويتابع البرتغالي بازيل روبير، طبيب النصر، حالة مادو بشكل يومي، وتدريباته التأهيلية، من أجل التعرف على إن كانت آلام الإصابة تعاوده من عدمها.

ويقدم بازيل تقريرًا أسبوعيًا، عن حالة مصابي العالمي، حيث يأمل أن يصبح مادو جاهزًا خلال أسبوعين بعد برنامج تأهيلي مكثف.

فيتوريا يحسم مصير تجديد عقد أمرابط مع النصر

نفى نادي النصر، كل ما تردد خلال الأيام الماضية، حول رغبة المغربي نور الدين أمرابط، في الرحيل عن صفوف العالمي، بسبب رغبة الإدارة في تقليص المقابل المادي.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن تجديد عقد نور الدين أمرابط، في يد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، ولكن فيروس كورونا تسبب في تأجيل العديد من الأمور، خاصة تجديد عقود اللاعبين الأجانب.

كما أكدت الصحيفة السعودية، على أن العلاقة بين الإدارة واللاعبين طيبة للغاية، خاصة وأن جميع اللاعبين وافقوا على قرار خفض رواتبهم بنسبة 50% خلال فترة التوقف الحالية.

مايكون يشارك في حملة "خليك بالبيت"

شارك البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع نادي النصر، في حملة "خليك بالبيت"، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونشر مايكون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو وهو يؤدي بعض التدريبات المنزلية، كاتبًا عليها بالعربية: "خليك بالبيت".

ويخوض جميع اللاعبين في السعودية تدريباتهم في منازلهم، بعد توقف النشاط الرياضي، استعدادًا لعودته في أي وقت.