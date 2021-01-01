أخبار النصر اليوم | ملف الغنام في يد إسبانية .. وتحذير شديد اللهجة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تحذير شديد اللهجة .. ماذا قال حسين عبدالغني للاعبي النصر قبل المران؟

حذر حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر اللاعبين من الذي يثيرون الأزمات داخل النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى النصر لاستعادة توازنه والاستعداد للمشاركة الآسيوية خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في تحقيق شيئًا بدلًا من الخروج بموسم دون تحقيق بطولة. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. فض المنازعات تتجاهل شكوى النصر ضد الوحدة

أكدت تقارير صحفية، على أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاهلت الشكوى التي تقدمت بها النصر ضد نادي الوحدة، بسبب عدم تسديد الأخير مبلغ مالي كبير لإدارة العالمي.

وكان نادي النصر قد أعار مدافعه عبد الإله العمري لنادي الوحدة في إبريل من عام 2018، قبل أن يعود اللاعب لنادي النصر ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية للفريق. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. السويكت يتدخل وينهي أزمة مكافأة هداف العالم لحمد الله

أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس، على أزمة مكافأة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر قد انتهت، وذلك بعد تدخل من رئيس ناديه صفوان السويكت.

عبد العزيز بغلف عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، أثار جدلًا خلال الساعات الماضية، بعدما أكد على أن مكافأة تسجيله مائة هدف مع النصر سيتم تسليمها له شخصيًا، خوفًا من عدم وصولها له مثلما حدث لمكافأته المالية التي دفعت له بعدما حصد لقب هداف العالم عام 2019. " اقرأ التفاصيل "

كاماريرو يتولى ملف إصابة خالد الغنام

يعاني خالد الغنام، لاعب الفريق الأول بنادي النصر، من تمدد في العضلة الخلفية للفخذ، حيث تأكد غيابه عن مواجهة فريقه أمام الباطن.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الإسباني هوجو كاماريرو، المعد البدني، هو من سيتولى ملف إصابة الغنام، حيث سيتم تجهيزه للمشاركة في مباراة الفيصلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.