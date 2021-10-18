أخبار النصر اليوم | حكم ديربي آسيا، ومفاضلة لتعويض قاسم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيدرو يُفاضل بين لاعبين لتعويض قاسم

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيُعوض محمد قاسم خلال مواجهة الهلال.

الظهير الأيسر يغيب عن المباراة للإيقاف، وقد أشارت الرياضية إلى أن المدرب عقد جلسة مع الثنائي علي لاجامي وعبد الرحمن العبيد ليُخبرهما بأن أحدهما سيلعب في يسار الدفاع أمام الهلال، لكنه فضل حسم الاختيار بينهما إلى التدريب الأخير مساء اليوم.

اللاعبان خضعا لتدريبات تكتيكية محددة في مران الأمس تلبية لرغبة المدرب، وقد أوضحت الرياضية أن اللاعب الذي سيلعب أساسيًا سيعرف قبل اللقاء بـ24 ساعة ليستعد نفسيًا وذهنيًا.

الكشف عن حكم ديربي آسيا

كشفت مصادر صحفية مطلعة عن تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر جايمس بيث لإدارة مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك.

الحكم سبق أن أدار مباراة واحدة للنصر انتهت بالتعادل، فيما تولى مهمة تحكيم 3 مباريات للهلال تعادل في 2 وخسر واحدة.

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