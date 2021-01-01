أخبار النصر اليوم | موقف عبد الغني من الاستمرار .. ورسالة آل معمر للجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الأجانب والديون وإنقاذ الموسم .. أبرز الملفات أمام مسلي آل معمر رئيس النصر الجديد

رئيس جديد على رأس منظومة نادي النصر، وهو مسلي آل معمر الذي حصل على المنصب بالتزكية بعد تواجده منفردًا في الانتخابات التي كان موعدها اليوم الخميس.

انعقدت الجمعية العمومية لنادي النصر اليوم لانتخاب الرئيس الجديد، والذي أصبح آل معمر بالتزكية لمدة 4 سنوات من 2021 حتى 2025، خلفًا لصفوان السويكت.

ملفات كثيرة أمام آل معمر، يجب أن يجد لها حلولًا خلال الفترة المقبلة، في مستهل مشواره برئاسة نادي النصر، وتعد تحديات بعضها صعبًا ولكنه واجبًا من أجل الحفاظ على استقرار الفريق واستعادة التتويج بالبطولات، نرصد لكم أبرز التحديات خلال التقرير التالي .. " اقرأ التفاصيل "

لجنة الانضباط تعاقب النصر بسبب الباطن .. وتغرم أنمار الحائلي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، غرامات في حق ناديا النصر والاتحاد على خلفية الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعود المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال الفترة الماضية، حيث يستعد الأندية السعودية لاستئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالجولة 25. " اقرأ التفاصيل "

التعليق الأول من مسلي آل معمر بعد توليه رئاسة النصر .. ورسالة خاصة للجماهير

تحدث مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد على توليه المنصب، وما ينوي تقديمه خلال فترة رئاسته للعالمي خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وكان مسلي آل معمر قد حصل على منصب رئيس نادي النصر بالتزكية، في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في مقر العالمي. " اقرأ التفاصيل "

رئيس النصر يكشف موقفه من إقالة حسين عبد الغني

نفى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، كل ما تردد حول رغبته في إقالة حسين عبد الغني المدير التنفيذي للفريق، مشيرًا إلى أنه يؤدي عمله كما ينبغي، ويتابعه منذ أن تولى المسؤولية.

رئيس النصر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "حسين عبد الغني قدم عملًا كبيرًا، ولا أعتقد أن هناك مسؤولًا يستطيع الاستغناء عن قائد بحجمه، فهو إبن النادي ولا توجد أي أحاديث حول رحيله".