أخبار النصر اليوم | موسى مطلوب في إنجلترا وغموض مقتل لاعب العالمي السابق

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 28 مايو 2020 ...

إنجلترا تنادي أحمد موسى من جديد

لم ينجح النيجيري أحمد موسى؛ جناح أيسر النصر السعودي، في ترك بصمة ناجحة في الدوري السعودي، على مدار عام ونصف قضاها هناك، فأصبح قريبًا من الرحيل. ( طالع التفاصيل )

حادث سير أم قتل مُتعمد .. غموض حول مقتل لاعب النصر السابق !

قد يكون لاعب بدون بصمات كبيرة مع نادي النصر، خلال مشواره القصير الذي خاضه اوتيلينو تينوريو مع الفريق عام 2004، إلا ان تداول اسمه بعد ذلك جعل البعض يتذكره. ( طالع التفاصيل )

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اقتراحان لاستئناف مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين المتبقية في الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد السعودي يدرس إسناد مباريات الدوري للحكام الأجانب

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن مصير الدوري السعودي للمحترفين بالنسبة للقيادة التحكيمية فيما تبقى من مباريات. ( طالع التفاصيل )

من أفعالكم .. تاهت أساطير الكرة السعودية!

يقولون "تستطيع أن تعرف شخصية الإنسان مما يقوله عن آخرين أكثر مما يقول عنه الآخرون"، لكن مرت هذه المقولة مرور الكرام على بعض نجوم الكرة السعودية، فلم تلق صداها عليهم. ( طالع التفاصيل )