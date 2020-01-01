أخبار النصر اليوم | الإصابة تضرب عمر هوساوي وفيتوريا يعتمد على الجميعة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ...

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الإصابة تضرب عمر هوساوي

تعرَّض عمر هوساوي، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، لإصابة قوية في المناورة التي جرت، أمس، أمام لاعبي درجة الشباب، ونُقِلَ على إثرها إلى العيادة الطبية، الأمر الذي قد يُخرجه من حسابات البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، في المواجهة المقبلة أمام التعاون ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فيتوريا يعتمد على فهد الجميعة

اعتمد مدرب النصر روي فيتوريا على فهد الجميعة، لاعب الوسط، في مركز الظهير الأيمن رغبةً منه في تجهيزه، ليكون بديلًا لسلطان الغنام، زميله في الفريق، في الفترة المقبلة.

الحسم يقترب .. متى يحصل الهلال على لقب الدوري السعودي؟

الهلال يحاول جاهدًا وبكل قوة التتويج باللقب، في حين يسعى النصر للحفاظ على لقبه المتوّج به في النسخة الأخيرة من المسابقة المحلية. طالع التفاصيل

اهتمام برتغالي بخسارة فيتوريا لقب الدوري

اهتمت الصحف البرتغالية بالفوز الذي حققه فريق نادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "observador" البرتغالية إلى أنه بالرغم من الانتصار، ولكن بقى النصر محتلًا المركز الثاني، وأن اللقب في طريقه إلى نادي الهلال.