أخبار النصر اليوم | تعليمات خاصة لأبو بكر .. وحجم إصابة حمدالله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الكشف عن حجم إصابة حمد الله وموعد عودته

كشفت تقارير صحفية عن حجم الإصابة التي يعاني منها المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، والتي أبعدته عن مواجهة فريقه أمام الشباب.

وأشار الإعلامي محمد الحذيفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن حمد الله يعاني من إصابة بخشونة في الركبة، وسيعود للمشاركة مع النصر خلال مواجهة الرائد القادمة.

بيدرو يمنح مهاجم النصر تعليمات خاصة قبل لقاء الشباب

منح الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، تعليمات خاصة للكاميروني فينسنت أبو بكر، قبل مواجهة الشباب.

بيدرو ركز في التدريب الأخير للنصر على لعب الكرات العرضية والتسديد على المرمى، وكيفية الاستفادة منها في مباراة الشباب.

بيدرو يستقر على موقف إنسيلمو في مباراة الشباب

حسم الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة بيدرو إيمانويل، موقف اللاعب البرازيلي إنسيلمو دي مورايس، من المشاركة في مباراة الشباب.

وأشارت التقارير إلى أن بيدرو استقر على تواجد إنسيلمو على مقاعد البدلاء خلال مباراة النصر والشباب، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به منذ مواجهة الاتحاد.

الإعلان عن حكام مباراة النصر والشباب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن اسماء طاقم الحكام الذي سيقود مباراة النصر أمام الشباب، بالجولة الحادي عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

لجنة الحكام اختارت الكرواتي ماريو بوجادو، ويعاونه مواطنيه ميلكياديس سالديفار، وإدواردو كاردوزو، والحكم الرابع عبد الله العويدان، وفي غرفة الـ"VAR" الكرواتي إيليس ميرليس ويعاونه السعودي محمد العبكري.