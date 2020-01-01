أخبار النصر اليوم | تدريبات بدون راحة وأزمة كبيرة تلوح في الأفق

جول يُقدم لكم أهم أخبار النصر السعودي اليوم 7 أغسطس 2020

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 ...

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بعد بيان ناديه .. السويكت: ما حدث مع النصر ترصد وليس مجرد سوء توفيق

أكد صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، مشاهدة كلاسيكو الهلال مرة ثانية، مشددًا على أن ما حدث مع العالمي ترصد أخل بمبدأ العدل.

العالمي تلقى هزيمة ثقيلة أمس الأربعاء، أمام الزعيم بديربي الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

النصر يواصل تدريباته بدون راحة

رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، منح لاعبيه راحة بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من الهلال في ديربي الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

فيتوريا أجل مناقشة الخسارة في مباراة الديربي، حيث أكد للاعبين في الاجتماع قبل التدريبات، على أن الوقت غير مناسب للحديث عن هذه المباراة، مطالبًا إياهم ببذل جهد أكبر بداية من مباراة أبها المقبلة.

تقارير: النصر مهدد بعقوبات كبيرة من الاتحاد الدولي

أكدت تقارير صحفية على أن نادي النصر، مهددًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبات كبيرة، قد تصل إلى الحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن اللاعب الألباني ألبان ميها، المحترف السابق في صفوف النصر، انتصر في قضيته المرفوعة ضد العالمي، بتعويض يتجاوز الـ3 ملايين يورو.

وفي حالة تأخر إدارة النصر في سداد المبلغ خلال شهر أغسطس الحالي، سيوقع الاتحاد الدولي عقوبة تصل إلى الحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد لفترة أو فترتين.

مايكون بيريرا ينهي فترة الحجر الصحي

أكدت تقارير صحفية، على أن مايكون بيريرا مدافع نادي النصر، أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام أبها المقبلة، المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكتب الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "اية الحجر الاحترازي للبرازيلي مايكون الآن، والمتضمن 7 أيام في منزله".