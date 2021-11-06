أخبار النصر اليوم | تحقيق في حادثة بخاري، واعتراف بيدرو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

"لن نرفع الراية البيضاء"

أكد هاشم سرور نجم النصر السابق أنه ومعه جماهير الفريق لن يرفعوا الراية البيضاء أبدًا رغم الخسارة الجديدة أمام الشباب.

النصر سقط أمام الشباب بهدف هتان باهبري ليخسر نقطته الثامنة على التوالي في الدوري السعودي، وقد كتب سرور عبر حسابه الرسمي على تويتر عقب اللقاء "خسرنا للمرة الثانية، ورغم ذلك لن نرفع الراية".

أضاف "نحن مع النصر فائزين أم مهزومين، هذا حال كرة القدم، هي ليست معنا الآن، والحمد لله على كل حال".

بيدرو: نحتاج للفوز لاستعادة الثقة

اعترف بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر أن فريقه يفتقد للثقة بسبب تراجع النتائج، مشيرًا إلى حاجتهم لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة لاستعادة تلك الثقة.

المدرب البرتغالي تحدث عقب الخسارة أمام الشباب وهي الثانية على التوالي للفريق في الدوري السعودي قائلًا "الشباب فريق متوازن وقد استطاع الوصول لمرمانا مرة واحدة، صنعنا الكثير من الفرص لكن لم يُحالفنا الحظ في التسجيل".

"أمامنا فترة التوقف والتي يجب أن نستغلها جيدًا للعمل والتطور والتحسن، نعلم أننا بحاجة إلى الفوز في المباراة القادمة، الفوز سيُعيد لنا الثقة".

لجنة الانضباط تفتح تحقيقًا في حادثة الاعتداء على بخاري

أفادت مصادر صحفية أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتحت تحقيقًا في حادثة اعتداء أحد جماهير الشباب على أمين بخاري حارس مرمى النصر خلال خروجه من الملعب عقب نهاية لقاء الفريقين في الدوري السعودي يوم أمس.

كان حارس المرمى البديل قد أصيب بقارورة مياه قادمة من مدرجات جماهير الشباب في ملعب الملز أسفرت عن تعرضه لإصابة بسيطة وقد تلقى العلاج في الملعب من الجهاز الطبي.

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