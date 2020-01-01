أخبار النصر اليوم | تجديد المفاوضات مع لاعب أتالانتا .. وطلب من أخصائي التأهيل

أبرز أخبار النصر ليوم 13 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 13 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اتحاد الكرة السعودي يرفض طلب النصر باستقدام حكام أجانب

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر، بإسناد جميع مباريات فريقها ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إلى حكام أجانب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم 23 نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

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كأس العالم يحتفل بعيد ميلاد المهلل

احتفل الحساب الرسمي لكأس العالم، بذكرى ميلاد فهد المهلل، نجم المنتخب السعودي ونادي النصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وجاء نص التغريدة التي نشرها حساب كأس العالم كالآتي: "تمنياتنا بيوم ميلاد سعيد لنجم المنتخب السعودي الذي شارك في كأس العالم 1994 و 1998 فهد المهلل الذي يتم عامه الـ 50".

النصر يجدد مفاوضاته مع قائد أتالانتا

جددت إدارة نادي النصر، مفاوضاتها مع الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النصر فتح خط مفاوضاته مرة أخرى مع اللاعب الأرجنتيني، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة، بعدما لم يتوصلا لاتفاق مرضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

هوجو يطلب تقارير بأوزان لاعبي النصر

طلب الإسباني هوجو كامازيرو، أخصائي التأهيل بفريق النصر السعودي، تقارير من جانب إدارة النادي، بها معلومات عن اللاعبين بشكل دقيق، حتى يتم مقارنة أوزان كل منهم طوال العام الحالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كامازيرو سيحدد بناء على تلك التقارير لكل لاعب، برنامجًا غذائيًا وتدريبات خاصة به، بعد أن تم التعاقد معه مؤخرًا للتخلص من الإصابات بالفريق.