أخبار النصر اليوم | تأجيل عودة أمرابط وسبب تفضيل العنزي للأصفر

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 26 يونيو 2020 ...

العنزي يكشف سبب تفضيله النصر عن الشباب

كشف سلطان العنزي، لاعب وسط نادي النصر الجديد، عن كواليس انضمامه للعالمي، بعد دخول نادي الشباب في مفاوضات مع ناديه السابق القيصومة.

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العنزي قال خلال تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "علمت بمفاوضات نادي الشباب مع فريقي، ثم دخل النصر في الصفقة، للأمانة هناك 3 عوامل أسهمت بشكل كبير في انتقال للعالمي".

وتابع: "الجدية والاحترافية في المفاوضات، بالإضافة لرغبتي، والعامل الثالث هو المبلغ المجزي الذي سيحصل عليه نادي القيصومة، وراء انتقالي للنصر".

نادي الجبلين يوجه شكره إلى النصر

حرص نادي الجبلين على توجيه الشكر إلى نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بعد اصطحاب الجهاز الفني للفريق بالطائرة الخاصة التي جاءت من البرتغال، والتي كانت تقل الجهاز الفني للأصفر بقيادة روي فيتوريا.

الجبلين نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "يتقدم مجلس ادارة النادي برئاسة الأستاذ فايز بن حمود المعجل، بالشكر والتقدير لإدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت، على تكرمهم باصطحاب الجهاز الفني لنادي الجبلين من البرتغال بالطائرة الخاصة بالنادي، متمنين لهم التوفيق والنجاح".

النصر يوافق على تمديد إعارة الحماد إلى الكوكب

وافقت إدارة نادي النصر، على تمديد إعارة متعب الحماد، لصفوف فريق الكوكب، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم.

الكوكب نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن النصر وافق على تمديد إعارة متعب الحماد حتى نهاية الموسم".

الحماد بدأ مع فريق العلمين ثم انتقل إلى النصر 2015، ولعب في الفريق الأولمبي والشباب، قبل صعوده للفريق الأول موسم 2017، ثم تمت إعارته للباطن عام 2018 ثم ضمك 2017 والكوكب يناير 2020.

تأجيل عودة نور الدين أمرابط إلى الرياض

يعود المغربي نور الدين أمرابط إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه النصر خلال الأيام القادمة.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن وصول أمرابط إلى الرياض تأجل بسبب ظروف الطيران، حيث سيصل خلال 24 ساعة.