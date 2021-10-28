أخبار النصر اليوم | بيدرو ينتقد لاعبيه .. وموقف حمدالله وماشاريبوف

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاستئناف لن يفيد .. الاتحاد والنصر لن يشاركا بدوري أبطال آسيا

كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، عن مفاجأة في مصير مشاركة الاتحاد والنصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد قرار لجنة التراخيص باتحاد الكرة الآسيوي، بعدم منحهما الرخصة الآسيوية.

وكانت لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي، قد أعلنت عن الأندية التي حصلت على الرخصة الآسيوية، حيث لم يتواجد بها ناديي الاتحاد والنصر، بسبب الديون المتراكمة على الناديين. " اقرأ التفاصيل "

موقف عبد الرزاق حمد الله من مواجهة الفيحاء

أكدت تقارير صحفية، على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، لن يستطيع المشاركة في مباراة فريقه أمام الفيحاء بسبب الإصابة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن حمد الله يعاني من إصابة بتورم وكدمة في الركبة، حالت دون وجوده في قائمة الفريق التي سافرت إلى المجمعة.

ماشاريبوف يضع النصر في موقف محرج قبل مواجهة الفيحاء

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل صدمة، بعد إصابة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، قبل مواجهة فريق نادي الاتحاد.

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على أن ماشاريبوف سيخضع لاختبار طبي اليوم، من أجل تحديد موقفه من مواجهة الفيحاء.

بيدرو ينتقد لاعبي النصر بسبب التسديد

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر، تحدث مع لاعبي فريقه قبل التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيدرو أكد للاعبي النصر، على أنهم سددوا 21 كرة على مرمى الاتفاق، منها فقط 5 تسديدات على المرمى، بينما باقي التسديدات جاءت خارج المرمى.