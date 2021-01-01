أخبار النصر اليوم | فحص ثالث لمارتينيز .. هدف بيتروس ينافس على الأفضل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | حمدالله ولوكاكو ... يخلق من الشبه 40!

مفاجآت بالجملة في مخالفات مجلس النصر .. السويكت مهدد بالسجن 3 سنوات

لم يأتِ قرار وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بحل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، من فراغ، إنما نتيجة عدة مخالفات.

وزارة الرياضة قررت قبل يومين حل مجلس السويكت بالكامل، وتعيين عبد الله الدخيل؛ المدير التنفيذي السابق للنادي، بدلًا منه، لتسيير أمور النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة. " اقرأ التفاصيل "

ذهبي النصر السابق ينتظر الموافقة ويكشف عن خطة خلافة السويكت

أعلن سعد آل مغني؛ العضو الذهبي لنادي النصر السعودي السابق، أنه يعتزم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، لكنه ينتظر فقط موافقة اللجنة العامة للانتخابات.

وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، كانت قد أعلنت قبل يومين، حل مجلس إدارة العالمي بالكامل برئاسة صفوان السويكت، وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة. " اقرأ التفاصيل "

بيتي مارتينيز يخضع للفحص الطبي الثالث

يخضع الأرجنتيني بيتي مارتينيز، جناح فريق نادي النصر، لفحص طبي ثالث، على الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، وجعلته يغيب عن فريقه مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مارتينيز يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي، بالرغم من حصول اللاعبين على إجازة حتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيخضع لكشف طبي الأسبوع القادم، لمتابعة حالته.

هدف بيتروس يدخل سباق الأفضل في الدوري

دخل هدف البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط نادي النصر، في سباق أفضل هدف في الجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واختارت اللجنة الفنية للدوري السعودي أفضل 3 أهداف بالجولة، على حساب الدوري السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهم: هدف محمد مجرشي لاعب الفتح في مرمى الأهلي، وهدف فاروق شافعي لاعب ضمك في مرمى أبها وهدف بيتروس في مرمى الباطن.