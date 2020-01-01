أخبار النصر اليوم | بونجاح يشيد بحمدالله والدعيع يتحدث عن منافسة العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 إبريل

تصدرت إشادة بغداد بونجاح مهاجم السد القطري بمهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، اليوم الإثنين.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 20 أبريل 2020 ...

مهاجم الجزائر بديل أحمد موسى في النصر؟

يبدو أن مستقبل المهاجم النيجيري أحمد موسى بات بعيدًا عن ناديه النصر السعودي، خاصة بعدما خيب الآمال ولم يُقدم المستوى المتوقع والمأمول عقب ضمه من ليستر سيتي الإنجليزي صيف 2018 مقابل 16.5 مليون يورو في أغلى صفقة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.(طالع التفاصيل)

الدعيع: اعتزلت بسبب جيريتس، وأفضل النصر على الاتحاد والأهلي

أجرى محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الكرة السعودية حوارًا مطولًا مع صحيفة الرياضية تحدث خلاله عن عديد النقاط وأبرزها سبب اعتزاله والمنافسة المحلية وما يُميز ناديه الهلال عن بقية المنافسين. (طالع التفاصيل)

ما هي حقيقة ضم النصر لوصيف كأس العالم 2018؟

كشفت تقارير صحفية كرواتية، عن حقيقة اتفاق نادي النصر السعودي ، مع دانييل سوباسيتش، حارس مرمى المنتخب الكرواتي، على الانضمام لصفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. التفاصيل هنا

وأشارت التقارير إلى أن الحارس سيغادر موناكو ووجهته بشكل كبير ستكون للدوري السعودي، وأن النصر اقترب من حسم الصفقة.

بونجاح: حمدالله الأفضل بالنسبة لي

اختار بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، المغربي عبدالرزاق حمدالله كأكثر مهاجم عربي يعجبه خلال الفترة الحالية.

وقال بونجاح عبر حسابه على انستجرام: "بالنسبة لي حمدالله مهاجم النصر أكثر مهاجم عربي يعجبني يقدم مباريات أكثر من رائعة".