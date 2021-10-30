أخبار النصر اليوم | بديل العمري ومادو .. ووعكة صحية بالفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيدرو يستقر على بديلي العمري ومادو

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، على بديلي المدافعين عبد الإله العمري وعبد الله مادو، في مباراة الفريق القادمة أمام الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن بيدرو سيعتمد على اللاعب علي لاجامي في الدفاع، وبجواره الأرجنتيني فونيس موري.

غموض حول مستقبل حمد الله مع النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن مسألة تجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي النصر لم تُحسم حتى الآن، وأن الإدارة لم تتخذ قرارها بخصوص هذا الشأن.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، واللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، في ظل اقتراب دخول اللاعب في الفترة الحرة بداية من يناير القادم.

الإعلان عن حكام مباراة النصر والفيحاء

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة النصر والفيحاء، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود المباراة تحكيميًا، التشيلي بيدرو مازا، ويساعده مواطنيه كلاوديو أوروتيا وأليخاندرو موليتا، والحكم الرابع عبد الصمد بكري، وفي غرفة الـ"VAR" الإسباني جيل مانزاجو والسعودي إبراهيم الدخيل.

الفيحاء يعلن غياب لاعبين بسبب وعكة صحية

أعلن نادي الفيحاء، عن عدم مشاركة الثنائي فواز الطريس وعلي الزبيدي في تدريبات الفريق الأخيرة، قبل مواجهة فريق نادي النصر.

نادي الفيحاء أكد عبر بيان رسمي نشره، على أن الثنائي الطريس والزبيدي تعرضا لوعكة صحية، ولم يتمكنا بسببها من المشاركة في تدريبات الفريق.