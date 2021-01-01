أخبار النصر اليوم | مرشح جديد للرئاسة .. وثنائي العالمي الأفضل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رسميًا | بدعم من الأمير خالد بن فهد .. الإعلان عن ثاني المرشحين لرئاسة النصر

أعلن مسلي آل معمر رسميًا اليوم الخميس، عزمه الترشح في انتخابات نادي النصر السعودي، على مقعد الرئاسة خلفًا لصفوان السويكت.

وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، كانت قد أعلنت قبل يومين، حل مجلس إدارة العالمي بالكامل برئاسة صفوان السويكت، وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة. " اقرأ التفاصيل "

جوائز مارس .. ثنائي النصر وضمك الأفضل

أعلن رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفائزين بجوائز الأفضل في شهر مارس الجاري، والتي توزعت بين أربعة فرق مختلفة.

جائزة أفضل مدرب ذهبت للبرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال، بعدما قاد فريقه بهذا الشهر لاستعادة صدارة جدول الترتيب، التي خسرها عدة جولات. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن قائمة مسلي المرشحة لانتخابات إدارة نادي النصر

ساعات قليلة ويغلق باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، وقيد الناخبين وعضوية مجلس الإدارة، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

وزارة الرياضة السعودية أعلنت عن حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، مع فتح باب الترشح على إدارة النادي منذ يوم الإثنين الماضي وحتى مساء اليوم الجمعة. " اقرأ التفاصيل "

مرشح جديد لرئاسة نادي النصر

قرر محمد خالد العتيبي، تقديم ملف ترشحه لرئاسة نادي النصر، في آخر يوم من الفترة المسموحة لتقديم الملفات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مجلس العتيبي يتكون من الدكتور سعد العصيمبي، وعدد من الأعضاء الذين يدخلون الوسط الرياضي للمرة الأولى.