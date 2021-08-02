أخبار النصر اليوم | الهداف الأسطوري إلى قطر، وإصابة حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حمدالله يغيب والنصر يخسر آخر ودياته في بلغاريا

خسر النصر آخر مبارياته الودية في معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد والمقام في بلغاريا، وجاءت الخسارة أمام فريق أردا البلغاري بنتيجة 2-1.

أندرسون تاليسكا سجل هدف النصر الوحيد في المباراة بعدما شارك بديلًا في الشوط الثاني، وقد غاب عن اللقاء الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله لتعرضه لإصابة عضلية بسيطة في تدريبات يوم أمس.

وقد أوضحت المصادر أن إصابة الهداف المغربي ليست مقلقة وأنه سيكون جاهزًا لمواجهة ضمك في أولى جولات الدوري السعودي يوم 12 أغسطس الجاري.

بعثة النصر من المقرر أن تعود اليوم الإثنين إلى الرياض لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد للدوري السعودي الذي سينطلق في الـ11 من أغسطس الجاري.

الهداف الأسطوري للنصر إلى قطر

أعلن محمد السهلاوي أسطورة النصر وهدافه التاريخي في دوري المحترفين انتقاله إلى فريق معيذر القطري ليُمثله خلال الموسم القادم.

السهلاوي قضى 10 مواسم مع النصر بدءًا من موسم 2009-2010 فاز خلالهم بلقب الدوري السعودي 3 مرات وأحرز 103 هدف خلال 205 مباراة.

السهلاوي لعب مع الشباب والتعاون بعد انتهاء رحلته مع النصر، وكان قد بدأ مسيرته مع القادسية، وسيلعب الموسم القادم مع معيذر في دوري الدرجة الثانية القطري.

ماجد عبد الله يزور النصر ويجتمع مع آل معمر

زار ماجد عبد الله النجم التاريخي لنادي النصر مقر النادي يوم أمس وحرص على الاجتماع مع الرئيس مسلي آل معمر والحديث معه عن وضع الفريق.

شرّفت بيتك يا أسطورة 🤩

و بدعمكم يكون الكيان أقوى 💛💪 https://t.co/ncdvgX1Bvn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2021

وقد نشر الأسطورة السعودية عددًا من الصور للزيارة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد رد عليه النادي بالكتابة عبر تويتر "شرفت بيتك يا أسطورة".

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