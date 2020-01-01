أخبار النصر اليوم | النصر يستعد للشهري .. والأسوأ قبل التوقف

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 23 يوليو 2020 ...

المزيد من الفرق

سيطرة اتحادية .. أسوأ لاعبي الدوري السعودي قبل توقف "كورونا"

مر على الدوري السعودي للمحترفين الكثير من اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب خلال تاريخه، منهم من قدم أداءً فنيًا مبهرًا، وهناك العديد من اللاعبين الذين فشلوا بشكل واضح في ترك أي بصمة لهم أو ذكرى غير وصفهم بالأسوأ.( طالع التفاصيل )

إنذار أخير من الرائد للهلال .. والنصر والأهلي على أهبة الاستعداد

منح مجلس إدارة نادي الرائد فرصة أخيرة لنادي الهلال، من أجل حسم صفقة المهاجم صالح الشهري، قبل التراجع نهائيًا عن إتمام الصفقة.

المهاجم يلعب لصالح الزعيم بالموسم الجاري على سبيل الإعارة من الرائد، وتم مؤخرًا تمديد عقده مع الأزرق حتى سبتمبر المقبل، بعدما توقف النشاط الرياضي لمدة أربعة أشهر.( طالع التفاصيل )

فهد الهريفي .. أخلص للنصر ولكن كأس العالم للأندية تسبب في طرده من النادي

قصة عن نهاية مسيرة فهد الهريفي مع العالمي بسبب الأزمة الشهيرة. طالع التفاصيل

الوسائل تتسلم الملعب في أكتوبر المُقبل

كشفت صحيفة "الرياضية" أن العقد المبرم بين جامعة الملك سعود في الرياض، وشركة “الوسائل السعودية”، لا يتضمن تغيير اسم الملعب، الذي تمت إجراءات مراسم توقيع عقد استثماره صباح أمس، كما من المتوقع تسليم الملعب للشركة الجديدة في أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية وتسلم الملعب من شركة “صلة” في سبتمبر، ومن ثم تسليمه للمتعاقد الجديد.

عبدالله العنزي : لا توجد خلافات مع النصر

قال العنزي في تصريحاته للرياضية : "لا توجد خلافات مع النصر فقد رصدت مبالغ مقدمات عقودي المتأخرة وتسلمتها بعد أن رفعتها إلى لجنة الاحتراف، ولم أشك لحظة واحدة في أنني لن أتسلم حقوقي، ولم “يجحد” أو ينكر أي أحد في النادي هذه الحقوق، وسارت الأمور بشكل سلس والحمد لله".

فيتوريا غاضب من لاعبي النصر

انتقد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أداء لاعبيه خلال مباراة تجريبية أمام الفتح خسروها أمس 1ـ3 على ملعبهم في الرياض.