أخبار النصر اليوم | المطيري يتحدى، وعودة الجماهير للملاعب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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"مشتاقين لرجعتكم" .. النصر يُعلق على عودة الجماهير

علق الحساب الرسمي على تويتر لنادي النصر السعودي على قرار وزارة الرياضة السعودية السماح للجماهير بالعودة للملاعب بنسبة 40% من السعة.

مشتاقيييين لرجعتكم 💛 #خذ_الخطوة

ونشوفك في المدرجات 🏟🤩 https://t.co/jeSNcQmgHG — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 29, 2021

ونشر تويتر النصر مقطع فيديو لجماهير العالمي وكتب معلقًا "مشتاقيييين لرجعتكم ونشوفك في المدرجات".

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