أخبار النصر اليوم | بديل العبيد أمام السد، ونصراوي في فريق الجولة الأولى

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مينيزيس يستقر على بديل العبيد أمام السد

استقر البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني للنصر على بديل عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر للفريق خلال مواجهة السد في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

العبيد كان قد أعلن يوم أمس إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) مما أدى لانتهاء مشواره في دور المجموعات من البطولة القارية، وقد اختار المدرب البرازيلي المدافع علي لاجامي للعب بدلًا منه أمام السد.

تغيير على التشكيل الأساسي للنصر أمام السد

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات النصر استعدادًا لمواجهة السد القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا مساء اليوم أن المدرب مانو مينيزيس سيُجري تغييرًا على التشكيل الأساسي الذي لعب أمام الوحدات.

وأوضحت أن المدرب البرازيلي قرر إبعاد خالد الغنام والدفع بسامي النجعي في وسط الملعب ليلعب بطريقة لعب 4-3-3، على أن يتواجد عبد الفتاح عسيري في الجناح الأيسر المهاجم.

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