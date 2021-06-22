أخبار النصر اليوم | تفاصيل عملية "الأخطبوط"، وانتهاء أزمة "كيم جين سو"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الكشف عن تفاصيل عملية "الأخطبوط"

كشف وكيل اللاعبين فهد سارح عن تفاصيل عرض النصر لضم تشون هيون وو حارس مرمى أولسان هيونداي الملقب بالأخطبوط.

سارح قال عبر حسابه على تويتر أن النصر تقدم بعرض قيمته 3 ملايين دولار لضم اللاعب، كما قدم له عقدًا يتضمن راتبًا قدره 2.5 مليون دولار، علمًا أن راتبه الحالي هو مليون دولار.

وأوضح سارح أن النصر يُراقب وضع أكثر من حارس مرمى محلي أبرزهم فواز القرني، وحال نجح في التعاقد مع أحدهم سيلغي عملية "الأخطبوط" ويغض النظر عن التعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

قريبًا .. كيم جين سو خارج النصر

بات رحيل كيم جين سو عن النصر السعودي قريبًا جدًا حسبما أفادت صحيفة اليوم السعودية، وهو ما سُساعد النادي كثيرًا في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الصحيفة أوضحت أن نادي جيونبوك هيونداي نجح في إقناع لاعبه السابق بالعودة إليه، وذلك بعدما أبدى ووكيله مرونة كبيرة في التنازل عن بعض بنود عقده مع الفريق السعودي.

وأوضحت اليوم أن تنفيذ الصفقة ورحيل اللاعب الذي يُعالج حاليًا من قطع في وتر أكيلس عن النصر بات قريبًا جدًا.

منافسة شرسة للنصر على باولينيو

ما أن أعلن باولينيو فسخ عقده مع جوانجزو إيفرجراند الصيني إلا وانهالت عليه العروض من كل حدب وصوب، ولم يعد النصر وحيدًا في سباق الفوز بخدماته.

مصادر صحفية برازيلية أوضحت أن لاعب برشلونة السابق الذي فسخ عقده بسبب جائحة كورونا تلقى عروضًا من السعودية والإمارات وقطر وإسبانيا والبرتغال بجانب البرازيل.

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رد قوي من الإعلامي النصراوي على إعلام الهلال. من هنا