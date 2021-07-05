أخبار النصر اليوم | حسم موقف آدم وآل منصور، وتحديد سعر البريكان

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يُحدد سعر البريكان

حدد النصر مبلغ 10 ملايين ريال سعودي ثمنًا لمهاجمه السعودي فراس البريكان، كما أوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية.

الصحيفة أوضحت أن النادي العاصمي يُرحب بفكرة الإعارة لموسم واحد مقابل مبلغ مالي مجزٍ، وكذلك البيع نهائيًا مقابل 10 ملايين ريال.

الفتح هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع البريكان على سبيل الإعارة للموسم القادم.

إعارة العقيدي والسيالي ورفض التخلي عن العنزي

وافق نادي النصر على عرض الفيحاء لاستعارة حارس مرماه نواف العقيدي لموسم واحد، ووافق كذلك على انتقال لاعبه الشاب باسل السيالي بالإعارة لموسم واحد إلى الطائي مقابل 200 ألف ريال.

ورفض النصر حسب المصادر الصحفية التخلي عن حارس مرماه وليد العنزي بالإعارة لأي من الفرق المهتمة به نظرًا لحاجة الفريق له الموسم القادم.

مينيزيس يحسم موقف آدم وآل منصور في معسكر بلغاريا

طلب مانو مينيزيس المدير الفني للنصر ضم الخماسي، عبد الفتاح آدم ومنصور الشمري وحمد آل منصور وسعود زيدان وعبد الكريم المزيعل، إلى معسكر الفريق في بلغاريا لتقييم مستواهم وحسم مصيرهم من البقاء أو الرحيل خلال الموسم القادم.

اللاعبون الخمسة لعبوا في الموسم الماضي بالإعارة لأندية أخرى، ولم يحسم النصر موقفه منهم بعد انتظارًا لتقييم وتقرير المدرب البرازيلي.

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