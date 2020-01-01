أخبار النصر اليوم | الكشف عن موقف مايكون وتحديد قائمة الموسم الجديد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 7 مايو 2020 ...

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تقارير - شرط جزائي "ضخم" يصعب رحيل أمرابط عن النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، حقيقة رغبة المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى اعتراض نور الدين أمرابط على تخفيض الرواتب، وأن هذا الأمر قد يجعله يرحل عن النادي خلال الصيف.(طالع التفاصيل)

حسم موقف مايكون مع النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف مايكون مدافع النصر المعار من جالطة سراي التركي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، حسب مصدر من نادي النصر، أن تجديد العقد في الوقت الحالي لم يتحدد بسبب غموض الموقف بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط، ولكن هناك قرار بتمديد إعارته أو شراءه نهائيًا.

أول تحرك من إدارة النصر لتحديد قائمة الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي عن وجود تحرك من قبل الإدارة من أجل التجهيز للموسم المُقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم في النادي تواصل خلال الساعات القليلة الماضية مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، لبحث مستقبل الفريق.(طالع التفاصيل)

صراع ثلاثي شرس للتعاقد مع عوض خميس

يبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد صراعًا خاصًا بين أكثر من نادٍ محلي للتعاقد مع اللاعب عوض خميس لاعب النصر عقب نهاية عقده مع الفريق.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" أن أندية الرائد والشباب والاتحاد يرغبون في التعاقد مع عوض خميس خلال الفترة الحالية.(طالع التفاصيل)

السومة أخيرًا وغياب الهلال والنصر .. من أكثر مهاجمي الدوري السعودي تأثيرًا بالدفاع؟

اشتقنا كثيرًا للدوري السعودي للمحترفين، بعد توقفه منذ فترة طويلة، نظرًا للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها وزارة الرياضة، بإيقاف النشاط الرياضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.(طالع التفاصيل)