أخبار النصر اليوم | رسائل شديدة اللهجة للسويكت وتراجع عن تهديد بيتروس

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تحذيرات للاتحاد والنصر .. لجنة الكفاءة المالية تخاطب عدد من الأندية

تواصل لجنة الكفاءة المالية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عملها بشكل دوري، لمتابعة ديون الأندية والمخالفات المالية، منذ أن بدأت عملها بشكل رسمي في يناير الماضي. ( طالع التفاصيل )

رسائل لإدارة النصر .. "احموا اللاعبين أو ابقوا في بيوتكم"

أثارت الموجة الموجهة ضد البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب النصر السعودي، غضب عدد من النقاد الرياضي، الذين طالبوا إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بضرورة حماية اللاعب. ( طالع التفاصيل )

لاعب أبها يتراجع عن تهديده لبيتروس: مجرد دعابة

وجه ساري عمرو؛ لاعب أبها السعودي، اعتذاره لجماهير النصر السعودي، بعد تهديده للبرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط العالمي، مؤكدًا أن الموضوع اتخذ منحنًا آخر لم يكن يقصده. ( طالع التفاصيل )

مايكون يعود اليوم

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر، سيصل إلى الرياض اليوم الأربعاء، قادمًا من البحرين بعد انتهاء فترة الحجز الصحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايكون سيخضع لمسحة جديدة في الرياض، على أن يدخل فترة حجر منزلي لمدة ثلاثة أيام قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق.

حمد الله يعود

شارك عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، في التدريبات الجماعية لفريق أمس الثلاثاء، يصورة طبيعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

زيارة جديدة من لجنة المنشطات للنصر .. 11 لاعبًا على رأسهم حمد الله

جددت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الثلاثاء، زيارتها لنادي النصر، لأخذ عينات من 11 لاعبًا بالفريق. ( طالع التفاصيل )

من يفز بالدوري السعودي 2021؟ مباريات الهلال والشباب والأهلي والاتحاد المتبقية

مع اقتراب الدوري السعودي 2021 من نهايته واشتعال الصدارة، تعرف على مباريات رباعي المقدمة المتبقية ومن يفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم؟ ( طالع التفاصيل )

24 مناسبة والحزم ضحية مستمرة .. السعوديون محرزوا الهاتريك خلال الـ10 سنوات الأخيرة

أحرز عبدالله المقرن لاعب الرائد "هاتريك" في مرمى العين في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعود اللاعب السعودي للظهور مرة أخرى في تسجيل الهاتريك، ليصبح اللاعب رقم 14 الذي يحرز "هاتريك" من اللاعبين المحليين خلال آخر 10 سنوات من الدوري السعودي للمحترفين.

13 لاعبًا في وقتٍ سابق خلال آخر 10 سنوات بالدوري السعودي للمحترفين أحرزوا 24 هاتريك، وسنرصد لكم هؤلاء اللاعبين وأهداف "الهاتريك" الخاصة بهم خلال التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )

دور ممرضة سعودية وبحث لـ8 سنوات .. لاعبون ومدربون أشهروا إسلامهم بالدوريات العربية

عديد الأجانب سواء مدربين أو لاعبين قدموا للعمل بالدوريات العربية، منهم من لا يخرج دوره وتأثيره عن إطار المستطيل الأخضر، ومنهم من يقوده القدر لتغيير كلي في حياته، مقررًا تغيير ديانته، وتختلف الأسباب من بين شخص وآخر، لكن في النهاية الجميع يجتمع على القناعة بالدين الإسلامي. ( طالع التفاصيل )