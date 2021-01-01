أخبار النصر اليوم | "حظوظي متساوية مع آل معمر" وبرنامج مكثف للثنائي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | حمدالله ولوكاكو ... يخلق من الشبه 40

ابن مذيكر: حظوظي متساوية مع آل معمر

يرى غانم ابن مذيكر؛ المرشح لرئاسة نادي النصر، أن حظوظه مع منافسه مسلي آل معمر، في الانتخابات متساوية، مؤكدًا أن الأعمال والمنجزات هي الأهم.

وقال ابن مذيكر، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الحظوظ بيننا متساوية، خصوصًا أن الكثير من محبي النصر وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء الشرف لا تهمهم الأسماء بقدر ما تهمهم الأعمال والمنجزات، أنا وأخي مسلي نسعى لتحقيق غاية واحدة وهي خدمة هذا الكيان الكبير، علمًا بأن كلمة منافسة غير دقيقة في هذا المجال".

وبسؤاله عن قدرته المالية، علق: " وهل تعتقد أنني كنت سأٌقدم على ترشيح نفسي لرئاسة هذا الكيان دون أن تكون لي القدرة من مختلف جوانبها على القيام بهذه المهمة؟".

وصول أمرابط

وصل المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر، أمس السبت، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، للانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه، بعد حصوله على راحة سلبية خلال الأيام الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" أنه من المنتظر أن يصل زميله عبد الرزاق حمد الله اليوم الأحد، قادمًا من بلاده.

برنامج مكثف للثنائي

وضع الكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للنصر، برنامجًا لياقيًا مكثفًا لثنائي الفريق خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد اكتمال شفائهما من الإصابات.