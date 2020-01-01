أخبار النصر اليوم | انضمام الوحيمد إلى العين وموقف أمرابط من لقاء الفتح

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ...

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النصر يكشف حقيقة مطالب جوليانو بعد الرحيل

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب فريق النصر السعودي السابق، قام بفسخ عقده منذ أسبوع، بسبب تأخر تسلم رواتبه المتأخرة لدى ناديه.

جوليانو قام بفسخ عقده مع النصر، وانضم مؤخرًا لصفوف نادي باشاك شهير التركي، في صفقة انتقال حر، بعدما قام بفسخ عقده مع نادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

خاص | النصر يقدم عرضًا للتجديد مع فيتوريا ويؤمن نفسه حال رحيله

قدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، عرضًا جديدًا من أجل تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، بعد اقتراب انتهاء عقده مع النادي.

فيتوريا تولى مهمة تدريب النصر خلال شهر يناير 2018، ليقود الفريق للتتويج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، وكأس السوبر السعودي 2019. "اقرأ التفاصيل"

العين يستعير الوحيمد من النصر

نجحت إدارة نادي العين، في التعاقد مع الحارس صالح الوحيمد، لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي النصر.

ولم يتم الإعلان عن القيمة المالية للصفقة، حيث سبق للوحيمد أن مثل المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم 2017، كما حقق بطولة الدوري الموسم الماضي مع النصر، كحارس ثالث للفريق الأصفر.

موقف أمرابط من اللحاق بمواجهة النصر أمام الفتح

أكدت تقارير صحفية، على أن نور الدين أمرابط، سينتظم في التدريبات الجماعية لفريق نادي النصر، بداية من يوم السبت المقبل، بعد عودته من هولندا.

أمرابط قطع شوطًا كبيرًا من إتمام برنامجه العلاجي والتأهيلي، وقد يتمكن من المشاركة في مباراة الفتح، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حال تجاوزه للاختبارات الطبية، التي سيخضع لها عند وصوله.