أخبار النصر اليوم | مخاوف بيتي وبديله بالقائمة الآسيوية والمدير التنفيذي الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رسميًا .. الغامدي مديرًا تنفيذيًا للنصر

أعلن مجلس إدارة نادي النصر اليوم الأحد، تعيين أحمد الغامدي مديرًا تنفيذيًا، بقرار من مسلي آل معمر؛ الرئيس الجديد للنادي.

وكان قد تم تزكية آل معمر رئيسًا للعالمي قبل يومين، خلفًا لصفوان السويكت، الذي تم حل مجلسه بقرار من وزارة الرياضة، نظرًا لمخالفات مادية وإدارية.

الخيبري يغيب عن مواجهة الفيصلي

تأكد غياب عبد الله الخيبري؛ لاعب النصر، عن مواجهة فريقه أمام الفيصلي، المقرر إقامتها اليوم، في قبل نهائي كأس الملك.

ويأتي غياب اللاعب إثر إصابته في العضلة الضامة.

مخاوف بيتي

أوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ لاعب النصر، يخشى التدخل الجراحي، بعدما أصيب بتمزق في أربطة الركبة، خلال موادهة الأهلي بالجولة 23 من الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات الأولية أوضحت معاناته من تمدد إضافي في الوتر الخلفي للركبة، يغيب على إثر حتى نهاية الموسم، لكن حال حاجته لتدخل جراحي، سيغيب لمدة ستة أشهر عن الملاعب.

وغادر بيتي إلى بلاده بعد الحصول على إذن من النصر، للتأكد من إصابته من خلال طبيبه الخاص.

بديل بيتي في القائمة الآسيوية

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن النصر سيستبعد بيتي مارتينيز من قائمته المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد تأكد غيابه لفترة عن الملاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغربي نور الدين أمرابط سيكون بديلًا له بالقائمة، رفقة الثلاثي عبد الرزاق حمد الله، براد جونز وبيتروس ماتيوس.

جيوفينكو وأمرابط وغيرهما .. أبرز الأجانب المتوقع رحيلهم عن الدوري السعودي

اقترب الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودي من نهايته، وبدأ الحديث حول اللاعبين الراحلين والباقين مع الفرق، وذلك في ظل اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فمن هم أبرز اللاعبين الأجانب الذين سيرحلون عن فرقهم خلال الفترة القادمة؟ هذا ما سنستعرضه خلال التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )