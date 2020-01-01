أخبار النصر اليوم | التخطيط لضربة جديدة للأهلي .. وموقف الطريس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ...

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الهلال يخسر من نقاطه وتراجع الاتحاد والأهلي .. ترتيب الدوري السعودي دون جزائيات

تلعب الضربات الجزائية دورًا مهمًا في كثير من المباريات، خاصةً المغلقة منها، حتى أن هناك بعض اللاعبين الذين يكون هدفهم الأول في أي مباراة هو الحصول على جزائية.

لذلك هناك مباريات كانت الجزائيات هي مفتاح الحصول على نقاطها، فماذا إذا حذفنا هذه الضربات من الـ22 جولة التي لُعبت حتى الآن بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟ كيف سيكون شكل جدول الترتيب؟

في السطور التالية نطلعكم على شكل الجدول دون جزائيات قبل ثمانية أيام فقط من عودة النشاط من جديد..(طالع التفاصيل)

هل هناك مفاوضات مع الهلال أو النصر؟ وكيل الطريس يُجيب

كشف رفيع الشهراني عن حقيقة وجود مفاوضات مع الهلال أو النصر حول موكله فواز الطريس، كما تحدث عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقده مع ناديه الاتفاق.(طالع التفاصيل)

النصر يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل البرازيلي مايكون

كشف عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، عن السبب الحقيقي وراء رحيل البرازيلي مايكون بيريرا، لاعب الفريق السابق، وعدم الاستمرار رفقة العالمي.(طالع التفاصيل)

النصر يسعى لخطف محمد العويس من الأهلي بدعم شرفي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك نية لأحد أعضاء الشرف في النصر للتعاقد مع محمد العويس حارس الأهلي.

وأشارت صجيفة "البلاد" السعودية إلى أن عضو الشرف على استعداد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون ريال لحارس المرمى لكسر عقده مع الراقي.

جوليانو يعود للتدريبات اليوم

من المتوقع أن يعود البرازيلي جوليانو صانع ألعاب النصر لتدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين بعد تعافيه من إصابته بالتهاب في غشاء عضلة الساق تعرض لها خلال مباراة الفتح الودية.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي للعالمي اكتفى بمنح اللاعب راحة خلال الأيام الماضية ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة في المران الجماعي اليوم، بعدما كان قد خاض تدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية يوم أمس.

طبيب النصر يهدد الإدارة بالشكوى للاتحاد الدولي "فيفا"

أزمة جديدة في النصر قبل مواجهة الهلال الحاسمة في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

هل قصرت الإدارة في ملف مايكون؟ النصر يرد

إدارة النصر ترد على اتهامها بالتقصير في ملف مايكون بيريرا. التفاصيل هنا

ذهبي النصر السابق: هلالي وراء رحيل مايكون

الجدل مازال مستمرًا حول رحيل مايكون بيريرا عن النصر قبل انتهاء الموسم. التفاصيل هنا

عقوبة جديدة من فض المنازعات على النصر