أخبار النصر اليوم | الاتفاق يرفع راية التحدي .. وعودة يحيى الشهري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 6 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الأحد 6 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر يريد الابتعاد عن رقم سلبي جديد

يخوض نادي النصر مباراته المقبلة أمام الاتفاق، وعينه على الابتعاد عن رقم سلبي جديد له هذا الموسم، حيث يريد عدم تلقي الخسارة الثالثة على التوالي للمرة الثانية هذا الموسم.

النصر لم يسبق له وأن تلقى ثلاث هزائم متتالية مرتين في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما خسر أول 3 مباريات بالدوري هذا الموسم أمام الفتح والتعاون والشباب، ثم فاز على القادسية، وخسر آخر مباراتين أمام الهلال وأبها.

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فيتوريا يجتمع بلاعبي النصر قبل التدريبات

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، على عقد اجتماعًا مع اللاعبين، ناقش خلاله أحوال الفريق خلال الفترة الماضية والمقبلة.

ونسق فيتوريامع مدرب اللياقة، الجرعات البدنية لجميع العناصر، بهدف جاهزية كافة الأفراد للمباريات المقبلة، حيث سيلاقي الاتفاق ثم الأهلي خلال أسبوع واحد.

الاتفاق: لن نسمح بعود النصر على حسابنا

أكد أحمد المالكي، مساعد مدرب الاتفاق، على أن فريقه سيخوض مباراة النصر وهدفه هو تحقيق النتيجة الإيجابية، مشيرًا إلى موقف النصر في جدول ترتيب الدوري لن يجعل فريقه يتراخى.

المالكي قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لن نسمح للنصر أو لغيره العودة على حسابنا، بل سنخوض المباراة بهدف تحقيق الانتصار".

يحيى الشهري يقترب من العودة إلى تدريبات النصر

اقترب يحيى الشهري جناح فريق نادي النصر، من العودة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات الرسمية، بعدما بدأ في البرنامج التأهيلي على يد الإسباني هوجو كاماريرو، المعد البدني للفريق.

وتواجد الشهري في عيادة النصر أمس السبت، بجانب عبد الفتاح عسيري، على أن تتحدد مشاركة الأخير في مواجهة الاتفاق القادمة.