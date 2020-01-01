أخبار النصر اليوم | الإنتهاء من الرخصة الآسيوية .. ورحيل العويشير

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 12 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 ...

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حقيقة منع عبدالإله مؤمنة انضمام عسيري للهلال وتوجيه للنصر

كشف عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، عن حقيقة إجبار عبدالفتاح عسيري على رفض عرض الهلال والانضمام للنصر.

وقال مؤمنة في تصريحات تلفزيونية إنه لم يمنع اللاعب الانضمام للهلال وأن علاقته بالناديين جيدة، وأنه حاول الإبقاء على عسيري بأي طريقة ولكن اللاعب أصر على الرحيل.

72 و5 .. أرقام قابلة للتحطيم في الموسم الجديد من الدوري السعودي

ينطلق السبت القادم الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد شهد الموسم الماضي تحطيم أحد الأرقام التاريخية في البطولة وهو عدد نقاط الفرق المتوج.

إذ جمع الهلال 72 نقطة ليُحطم الرقم السابق الخاص بالنصر موسم 2018-2019 والبالغ 70 نقطة، ذلك الموسم قبل الماضي شهد تحطيم رقم حمزة إدريس الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد ... أسطورة الاتحاد كان قد سجل 34 هدفًا لكن عبد الرزاق حمدالله أحرز 35 هدفًا. (طالع التفاصيل)

الاستقرار المالي والأجانب .. عوامل تدعم حصر المنافسة بين الهلال والنصر

ينطلق السبت القادم الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والذي تنافس على لقبه خلال الموسمين الماضيين النصر والهلال، وقد تُوج العالمي بلقب 2018-2019 والزعيم بلقب 2019-2020.

الأندية كافة استعدت جيدًا للموسم الجديد وحاولت تهيئة الأجواء الإيجابية ودعم الصفوف لتحقيق أهدافها، سواء بالمنافسة على اللقب أو التأهل لدوري أبطال آسيا أو حتى تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

النصر يُجدول ديونه ويستوفي شروط الرخصة الآسيوية

نجحت إدارة النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت في جدولة ديون النادي لاستيفاء الشرط الأهم للحصول على الرخصة الآسيوية والمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين كانت قد أرسلت في 30 سبتمبر الماضي خطابًا لأندية النصر والأهلي والوحدة بخصوص استيفاء شروط الحصول على الرخصة الآسيوية وأبرزها جدولة الديون والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين والحاليين قبل الموعد المحدد، وإلا لن تُشارك الأندية في دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

العويشير يترك النصر وينضم للوحدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن عبدالله العويشير حارس مرمى نادي النصر وقع على عقود انتقاله إلى نادي الوحدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن عقد العويشير يمتد مع الوحدة لمدة 4 مواسم مقبلة.