أخبار النصر اليوم | الأهلي يُحدد قيمة التنازل عن عسيري وسيارة ومنزل ضمن الصفقة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 18 يوليو 2020 ...

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الأهلي يُحدد قيمة التنازل عن عسيري

قالت تقرير صحفية أن إدارة الأهلي سترفض التنازل عن الفترة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري (6 أشهر متبقية) ، إلا بالحصول على (8) ملايين ريال.

النصر يمنح عسيري سيارة ومنزل

سيمنح نادي النصر عبد الفتاح عسيري، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سيارة هدية ويوفر له منزلًا في الرياض، حسبما أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة.

النصر يتعاقد مع عبدالعزيز العلاوي

وقعت إدارة نادي النصر، بقيادة صفوان السويكت، أمس الجمعة، مع الظهير الأيسر عبد العزيز العلاوي، قادمًا من نادي أحد، لمدة 3 سنوات.

إيقاف بسبب التهاون بقميص المنتخب