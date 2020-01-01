أخبار النصر اليوم | استبعاد الوافد الجديد آسيويًا .. ومن هو جوميز الصفقة المنتظرة؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ...

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من هو أليخاندرو جوميز هدف النصر في سوق الانتقالات 2020؟

يواصل النصر عزمه للحصول على توقيع أفضل النجوم العالميين لدعم صفوفه في الموسم المقبل، ومؤخرًا ارتبط اسمه بضم أليخاندرو جوميز، أحد أهم لاعبي الدوري الإيطالي والذي ينشط في فريق أتالانتا. (طالع التفاصيل)

مارتينيز: تلقيت عدة عروض لكن هذا ما جذبني للنصر وأتعلم من ميسي

أوضح الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"؛ نجم أتلانتا الأمريكي السابق والنصر السعودي الحالي، أسباب تفضيله ارتداء قميص العالمي رغم تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

استبعاد الوافد الجديد .. النصر يرفع قائمته الآسيوية

رفع النصر السعودي اليوم الثلاثاء، قائمة فريقه النهائية، التي ستخوض دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، الذي يعود من جديد في منتصف سبتمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

تقارير .. بابو جوميز يرفض عرض النصر المغري

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن رفض جوميز لعرض النصر السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما جاء في تصريحات الصحفي فابيو جيناري المنسوب لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن جوميز رفض عرضًا مغريًا من النصر لضمه، واللاعب يرغب في الاستمرار بأتلانتا.

مارتينيز الأعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي

يُعد لاعب النصر الجديد جونزالو مارتينيز القادم من أتالانتا أعلى لاعبي الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت حسب موقع ترانسفير ماركت 12 مليون يورو ليتفوق بفارق مليون واحد عن جوليانو صانع ألعاب النصر، ويأتي خلفهما جوزيف دي سوزا بـ10 ملايين يورو.

فيتوريا حائر .. استقر على اسمين ويفاضل بين ثلاثة للقائمة الآسيوية

المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم يستقر بعد على أجانب دوري أبطال آسيا. التفاصيل هنا

فيديو | شاهد إعلان النصر "الرائع" لصفقة مارتينيز

فيديو تقديم النصر للاعبه الجديد. شاهد من هنا

الضربات تتوالى .. مدافع الفتح يُوقع للنصر ويظهر بقميصه

المدافع الذي ارتبط بعدد من الأندية منها الهلال والاتحاد وقع للنصر. التفاصيل هنا

فيديو | قائد النصر السابق يحتفل مع لاعبي الهلال بلقب الدوري السعودي