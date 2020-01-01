أخبار النصر اليوم | استبعاد أمرابط .. وحكم بولندي أمام الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 26 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص | بعد استبعاد أمرابط .. كيف سيلعب فيتوريا أمام الهلال في نهائي كأس الملك؟

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، استبعاد المغربي نور الدين أمرابط من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل.

النصر يستعد لملاقاة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء آخر في ديربي الرياض، بعد لقاء الإثنين الماضي بينهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

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خروج آسيوي، بداية متذبذبة في الدوري السعودي، صفقات جديدة، هكذا كان مشهد الهلال والنصر منذ عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، فالهلال بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا بسبب تفشي فيروس كورونا في بعثة الفريق، بدأ بداية متذبذبة في الدوري السعودي بسبب عدم الجاهزية الفنية للاعبيه إلا أنه استطاع الوصول إلى نهائي كأس الملك والحصول على صدارة الدوري بعد مرور 5 جولات من بدايته. ( طالع التفاصيل )

الكشف عن حكم مواجهة نهائي الكأس أمام الهلال

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الحكم الذي سيدير لقاء الهلال والنصر السبت المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويدير اللقاء البولندي سيمون مارتشينياك الذي سيقام مساء السبت على ملعب فهد الدولي، في ديربي الرياض مرة أخرى خلال فترة أقل من أسبوع.

فيتوريا يحضر النصر وسط غياب إعلامي

أصر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر على استمرار استعداد النصر لمواجهة الهلال وسط غياب إعلامي من أجل التركيز جيدًا.

وعارض فيتوريا حضور أي وسيلة إعلامية لمران النصر اليوم، من أجل تحضير اللاعبين جيدًا قبل لقاء قوي آخر أمام الهلال بعد خسارة مباراة الدوري بثنائية دون رد.

النصر يكشف عن موقف عبد الفتاح عسيري من المشاركة بنهائي الكأس

كشفت تقارير صحفية، عن موقف عبد الفتاح عسيري، لاعب فريق نادي النصر، من المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيجمع بين الفريق الأصفر والهلال.

النصر سيواجه الهلال مساء يوم السبت المقبل، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض. " اقرأ التفاصيل "

اتحاد الكرة يضع شرطًا لإقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، شرطًا لفريقي الهلال والنصر، قبل إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر له يوم السبت المقبل، بشكل طبيعي.

الهلال يواجه النصر مساء يوم السبت المقبل، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، دون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". " اقرأ التفاصيل "

خاص | مناظرة هلالية ونصراوية .. تصاعد الهلال وبهتان النصر

لقاء لن يقبل القسمة على 2، سيجمع بين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط ظروف مختلفة يعيشها الفريقين، وبالرغم من نتائج الزعيم المميزة، والعالمي المخيبة، إلا وأن المباراة لها حسابات أخرى، يحدثنا عنها إعلاميان مقربان للناديين.

ويتلقي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ففي مباراة لن تشهد حضورًا جماهيريًا. " اقرأ التفاصيل "

فيتوريا يعيد مادو على حساب العمري

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، إعادة عبد الله مادو مدافع الفريق، إلى التشكيل الأساسي، استعدادًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن مادو سيلعب بجوار البرازيلي مايكون بيريرا، بدلًا من عبد الإله العمري، عقب انتهاء ظروف عزاء والده، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة.