أخبار النصر اليوم | اجتماع حاسم مع مينيزيس، وملامح القائمة الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الإدارة تُناقش مينيزيس في أخطاء مواجهة الفيصلي

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن عقد إدارة النصر جلسة مع المدرب مانو مينيزيس للحديث معه عن أخطاء مواجهة الفيصلي خاصة التشكيل الذي بدأ به اللقاء.

وطلبت الإدارة من المدرب البرازيلي خلال الاجتماع معالجة الأخطاء بدءًا من المباراة القادمة أمام التعاون، وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة النصراوية تعترف بأخطاء المدرب لكنها لا تجدها كافية للاستغناء عنه حاليًا، خاصة أن اختياره كان عن قناعة فنية كاملة.

حارس مرمى يرسم ملامح القائمة الآسيوية للنصر

أوضحت صحيفة عكاظ السعودية أن النصر يعمل حاليًا على إعارة لاعبه بيتي مارتينيز لخارج السعودية خاصة في ظل عدم استطاعته اللعب مع الفريق قبل يناير القادم، والتعاقد مع حارس مرمى برازيلي بدلًا منه.

وأضافت الصحيفة أنه في حال تعاقد النصر مع حارس أجنبي سيتم قيده في القائمة الآسيوية بجانب أندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف وستتم المفاضلة بين عبد الرزاق حمدالله وفينسنت أبو بكر لقيد أحدهما، مع العلم أن الأول موقوف عن اللعب في مباراة دور الـ16 بسبب تراكم البطاقات.

الفيحاء والطائي يطلبون 3 لاعبين من النصر بالإعارة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تلقي النصر عرضًا رسميًا من الطائي لاستعارة لاعبيه، مختار علي ومحمد مران، خلال الموسم القادم.

وأفادت الصحيفة أن الإدارة النصراوية ترغب في تجديد عقد مختار أولًا، والذي ينتهي الصيف القادم، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول مستقبله، وإن كان بالإعارة أو البقاء مع الفريق.

وأضافت أن مستقبل محمد مران يعتمد على ما سيحدث مع الثنائي عبد الفتاح آدم وصالح آل عباس.

الفيحاء تحدث مع مسؤولي النصر هاتفيًا وأبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع آل عباس بالإعارة للموسم الجاري، لكن الرياضية أوضحت أن النصر يرغب في بيع عقد اللاعب كاملًا، والذي سينتهي في يونيو 2022.

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