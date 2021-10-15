أخبار النصر اليوم | إيمانويل يشكو ضيق الوقت، ومن يلعب غدًا في الهجوم؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

إيمانويل يحسم خياره للمهاجم في اللحظة الأخيرة

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر لم يحسم بعد قراره بالنسبة للمهاجم الذي سيلعب خلال مواجهة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ السبت.

الصحيفة أفادت أن المدرب أشرك عبد الرزاق حمدالله أساسيًا في المناورة الفنية التي أجراها أمس، لكنه أقحم فينسنت أبو بكر عند منتصفها تمامًا.

وأشارت إلى أن إيمانويل سيحسم قراره بعد التدريب الأخير للفريق والذي سيُقام مساء اليوم الجمعة، مرجحة أن يبدأ بالهداف المغربي.

مدرب النصر يشكو ضيق الوقت قبل المواجهة الآسيوية

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر أنه لم يستطع إعداد فريقه جيدًا لمواجهة الوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بسبب ضيق الوقت.

المدب المعين حديثًا لتدريب النصر أوضح أن لقاء بهذا الحجم يحتاج تجهيزًا قويًا لكن ضيق الوقت لم يمنحه الفرصة لفعل هذا، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن النصر فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين مما يجعل المهمة أسهل.

ووجه المدرب السابق للتعاون رسالة إلى الجماهير قائلًا "أقول للجماهير أن معًا سنكون أقوى، نريد منكم أن تملأوا مدرجات مرسول بارك غدًا وأن لا تتوقفوا عن التشجيع طوال أحداث اللقاء".

الكشف عن حكم النصر والوحدة

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تكليف الحكم الصيني ماي مانينغ بإدارة مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا.

اللقاء سيُقام مساء غدٍ على ملعب مرسول بارك بالرياض ويتأهل الفائز منه لنصف النهائي وهو اللقاء الأخير الذي تخوضه فريق غرب آسيا بشكل منفصل.

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