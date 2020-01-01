أخبار النصر اليوم | إنجلترا تغازل حمدالله والسلومي يهاجم العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 8 مايو 2020 ...

المزيد من الفرق

عرضان إنجليزيان يهددان مسيرة عبد الرزاق حمد الله مع النصر

تجددت العروض الخارجية للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، لتصبح مسيرته مع العالمي مهددة بعدم الاستمرار.(طالع التفاصيل)

كيف نجح حمد الله وأمرابط في محو تجارب المغاربة الباهتة في النصر؟

مستوى مميز يقدمه الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، رفقة نادي النصر، حيث نجحوا في قيادة العالمي لتحقيق نتائج مميزة، وأيضًا بطولات عديدة.

ما يقدمه حمد الله ونور الدين أمرابط، يمحي الذكريات غير الطيبة لمواطنيهم الذين لعبوا بقميص نادي النصر على مر التاريخ.(طالع التفاصيل)

قصة سعودية | دم ماجد عبد الله الملوث الذي صنع جدلاً بالكرة السعودية

يقع نجوم شباك كرة القدم تحت مجهر الجماهير والصحافة بشكل دائم، مما قد يكون مزعجًا بعض الشيء، ويتخطى الأمر العديد من الأمور التي لا يجب أن يتخطاها، أو حتى المساس بها، نظرًا لشخصية هذه الأمور.

والأمر في عالمنا العربي يكون بشكل أكثر إزعاجًا في بعض الأوقات، حيث شاهدنا على مدار التاريخ العديد من الوقائع والحالات التي لا تُنسى في صحافة كل بلد.(طالع التفاصيل)

السلومي يهاجم النصر بسبب الآسيوية ويشيد بماجد عبدالله

قام صالح السلومي حارس مرمى الهلال السابق، بالهجوم على نادي النصر مشككًا في البطولة الآسيوية الذي حققها العالمي منذ ما يقرب من عقدين.

وكان السلامي من الحراس الذين مثلوا بشكل مميز قبل أن يخرج بتصريحات قوية تجاه نادي النصر وحدد أصعب لاعب واجهه.(طالع التفاصيل)