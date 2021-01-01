أخبار النصر اليوم | تطور في أزمة حمد الله .. وآل معمر يطور الفئات السنية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مدافع الفيصلي يتحرك ويطلب من ناديه شكوى حمد الله

تحرك وليد الأحمد، مدافع نادي الفيصلي، وطلب من إدارة ناديه، بتقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، بسبب ما بدر منه خلال المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما.

لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، اتخذت قرارًا بإيقاف حمد الله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت، لحين اتخاذ قرار ضده، بسبب الواقعة غير الأخلاقية التي بدرت منه خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي، ضد الأحمد مدافع عنابي سدير. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. اتفاق سري بين الرائد والنصر بشأن رائد الغامدي

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك اتفاقًا سريًا تم بين ناديي النصر والرائد، بشأن مستقبل رائد الغامدي الذي يلعب في صفوف العالمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

النصر ضم رائد الغامدي من صفوف نادي الرائد مع بداية الموسم الحالي، ليقدم مستوى مميز رفقة الفريق الأصفر، حيث لعب 21 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيهم هدفين وصنع هدف واحد. " اقرأ التفاصيل "

قانوني يوضح موقف حمدالله في دوري أبطال آسيا عقب الإيقاف

تحدث القانوني أيمن الرفاعي المختص بالقضايا الرياضية، عن عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم في حق المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت اللاعب المغربي لمدة 15 يومًا قابلين للتمديد بسبب ما بدر منه خلال لقاء فريقه أمام نظيره الفيصلي ضمن منافسات نصف كأس خادم الحرمين الشريفين، ويستعد النصر للاستئناف كما أوضح رئيس النادي مسلي آل معمر. " اقرأ التفاصيل "

مسلي آل معمر يركز على تطوير الفئات السنية

عقد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، سلسلة من الاجتماعات المطولة، بهدف وضع النقاط على الحروف من أجل تطوير الفئات السنية والألعاب المختلفة في النادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن آل مهمر عقد اجتماعًا مطولًا في مكتبة بمقر النادي مع هاني الداود مدير الفئات السنية، بحضور عبد الله العمراني، واستمع لاحتياجات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لهذه الفئة.