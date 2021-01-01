أخبار النصر اليوم | سبب الأزمة مع أحمد موسى والقادسية صداع جديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الضرائب تتسبب في أزمة بين النصر وأحمد موسى

أكد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، أن النيجيري أحمد موسى؛ لاعب النصر السعودي السابق، تقدم بشكوى ضد العالمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضحًا أن الضرائب هي سبب افتعال الأزمة. ( طالع التفاصيل )

بديل بيتي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن ألين هورفات؛ المدير الفني للنصر، وضع عبد الفتاح عسيري ضمن الخيارات المتاحة لتعويض غياب بيتي مارتينيز؛ لاعب الفريق، الذي أصيب خلال المباراة الأخيرة بتمدد في الوتر الخلفي للركبة.

ويغيب بيتي عن المباراتين المقبلتين أمام العين والباطن.

القادسية يطالب النصر بـ10 ملايين

أوضح الإعلامي وليد الفراج أن إدارة نادي القادسية تعتزم تقديم شكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي النصر، لعدم سداد المبلغ المتبقي من صفقة انتقال خالد الغنام.

وأشارت الفراج أن الاتفاق بين الطرفين كان ينص على ترحيل 10 ملايين ريال لسدادها في يناير 2021 بدلًا من أغسطس 2020، لكن إدارة العالمي لم تنفذ الاتفاق.

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