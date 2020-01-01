أخبار النصر اليوم | ثنائي العالمي مهدد بالغياب عن نصف النهائي وطلب خاص من جوليانو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

5 لاعبين بالنصر والأهلي يطاردهم شبح الغياب عن نصف النهائي الآسيوي

يخوض عدد من لاعبي النصر و الأهلي السعوديين، مواجهة اليوم الأربعاء، بدوري أبطال آسيا ، بحذر شديد، في ظل ملاحقة الإيقاف لهم حال حصولهم على بطاقات صفراء في مباراة الليلة. ( طالع التفاصيل)

طلب خاص من جوليانو للاعبين

كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الرسالة الخاصة التي وجهها البرازيلي جوليانو؛ محترف النصر الذي فسخ تعاقده أمس الثلاثاء، مع العالمي، للاعبين عبر تطبيق "واتس آب".

وأوضحت الصحيفة أن نص الرسالة جاءت كالتالي: "أود أن أشكركم جميعًا عل هذين العامين معًا، كانت من أسعد لحظاتي، وأتمنى لكم حظًا طيبًا يا رفاق، دعونا نفوز بالدوري الآسيوي، يمكنكم القيام بذلك، شكرًا جزيلًا عل كل شيء".

رسميًا .. جوليانو يعلن رحيله عن النصر السعودي

أعلن البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب فريق النصر السعودي، عن رحيله من صفوف فريقه اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اليوم هو آخر يوم له في صفوف العالمي. ( طالع التفاصيل )

معاناة نجم | جوليانو .. عشاؤه ماء وبر والده قائم رغم شكوى والدته

بعض الحقائق من حياة البرازيلي جوليانو؛ لاعب النصر السابق. ( طالع التفاصيل )

الدوريات الأوروبية تدفع الاتحاد السعودي لاتخاذ قرار جديد بالموسم المقبل

أخطر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أندية دوري المحترفين، بقرار جديد اضطراري، سيتم تطبيقه بداية من الموسم الجديد 2020-2021. ( طالع التفاصيل )

رئيس جديد لرابطة المحترفين .. وموقف الدوري السعودي من الـ5 تبديلات

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن رئيس الرابطة الجديد وهو عبدالعزيز العفالق رئيس نادي الاتفاق السابق. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020 – 2021

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد استعدادًا لانطلاقه في الشهر المقبل. ( طالع التفاصيل )

خطوة إيجابية يدرسها الاتحاد الآسيوي للنسخة المقبلة من دوري الأبطال

دفع الوضع الحالي بالنسخة القائمة من دوري أبطال آسيا، الاتحاد القاري لكرة القدم إلى دراسة قرار جديد، تمهيدًا لتطبيقه بداية من النسخة المقبلة. ( طالع التفاصيل )