أخبار النصر اليوم | مؤشر جديد يزيد الغموض حول حمد الله وقيد بديل بيتروس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 أكتوبر 2020 ...

المزيد من الفرق

النصر يرحب .. ثنائي العالمي يحسمان موقفهما من عرض الاتحاد

وضع الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، عينيه على ثنائي النصر السعودي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ( طالع التفاصيل )

التكهنات تزيد حول عبد الرزاق حمد الله بعد رسالة غريبة من وكيله

زاد عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق المغربي عبد الرزاق حمد الله ووكيله؛ مهاجم النصر السعودي، الشكوك حول مستقبل اللاعب، برسالة غامضة أقلقت جمهور العالمي. ( طالع التفاصيل )

النصر يستبعد بيتروس من قائمته ويضم كيم بدلًا منه

قامت إدارة نادي النصر، بقيد الكوري الجنوبي كيم جين سو، الظهير الأيسر بالفريق، في قائمة الفريق التي تم رفعها إلى لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم السعودي. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. الاتحاد يتعاقد مع عمر هوساوي مدافع النصر السابق

أعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع عمر هوساوي مدافع نادي النصر السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليصبح لاعبًا في صفوف العميد. ( طالع التفاصيل )

قادمون من النصر والاتحاد ولا هلاليين .. لاعبون سيصبحون "نجوم شباك" بالدوري السعودي

نستعرض خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين الذين سيصبحون "نجوم شباك" في الموسم الجديد بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

تعرف على ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 بعد انطلاق الجولة 28. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى. ( طالع التفاصيل )

كارينيو، دياز وأفضل مدربي الدوري السعودي من أمريكا الجنوبية

انطلق أمس السبت الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وسط تواجد العديد من المدربين الأجانب بينهم اثنين فقط من أمريكا الجنوبية هما فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد وبريكليس تشاموسكا المدير الفني للفيصلي. ( طالع التفاصيل )