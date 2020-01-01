أخبار النصر اليوم | شرط فيتوريا لرحيل 20 لاعبًا وما يقلق من مواجهة التعاون

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 ...

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شرط فيتوريا لرحيل لاعبيه

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، وضع شرطًا على إدارة ناديه، حال رحيل أي لاعب.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي طلب إعارة لاعبيه إلى أندية بدوري الدرجة الأولى، لضمان مشاركتهم في المباريات بصفة مستمرة، كي يعودوا بقوة للعالمي.

"الاقتصادية" كذلك أشارت إلى أن فيتوريا ينوي الاستغناء عن رحيل 20 لاعبًا من أصل 50 بقائمة الفريق، على أن تكون الأفضلية الإعارة ثم البيع للدرجة الأولى، رافضًا دوري المحترفين، كون مشاركتهم في الأولى أسهل في ظل قيد سبعة لاعبين أجانب في كل فريق.

شكوك حول لحاق ثنائي التعاون بمواجهة النصر

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن مشاركة ثنائي التعاون؛ حسن كادش وياسين برناوي، خلال مواجهة النصر الليلة، بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ليست مضمونة، إذ يعاني الأول من شد عضلي، والثاني من إصابة بمفصل القدم.

ومن المقرر أن يحدد الاختبار الطبي لهما خلال الساعات المقبلة، موقفهما من اللقاء.

الثقة الزائدة وأسلوب لعب كارتيرون وأبرز ما يُقلق النصر أمام التعاون

الحديث يدور في السعودية وبين جماهير النصر منذ الآن عن الخصم المتوقع في مباراة دور الـ8، إذ لا يتوقع أحد خروج الفريق أمام مواطنه التعاون الذي هزمه في الدوري السعودي مرتين الموسم الماضي، 2-1 ذهابًا و4-1 إيابًا، وكان أقوى بتواجد عدد من نجومه رحلوا قبل استكمال دوري الأبطال. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات النصر وترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020، والتي تعود بعد توقف استمر حوالي 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

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