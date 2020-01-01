أخبار النصر اليوم | سجل سيئ أمام الفرق الإيرانية، والغنام جاهز لنصف النهائي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 أكتوبر 2020 ...

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النصر يُحاول تفادي سجله السيئ أمام الفرق الإيرانية

يخوض النصر مساء غدٍ السبت مباراة الموسم أمام برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسيُحاول الفريق تفادي سجله السيئ أمام الفرق الإيرانية في البطولة.

العالمي واجه الأندية الإيرانية 11 مرة خسر 6 منهم وتعادل في واحدة ولم يفز سوى في 4 مباريات، لكن الخبر الجيد هو انتصاره هذا الموسم على سباهان 2-0 في دور المجموعات.

خالد الغنام جاهز لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

أكد خالد الغنام جاهزيته للعب مع النصر أمام برسبوليس الإيراني مساء غدٍ السبت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

اللاعب عانى من شد بسيط في العضلة الضامة، لكنه أوضح خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه وجميع زملائه جاهزون تمامًا للمباراة المهمة والصعبة ولديهم رغبة كبيرة في إسعاد جماهيرهم والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

التعاون يطلب التعاقد مع لاعب النصر السابق

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن إدارة التعاون تقدمت بعرض للتعاقد مع فرجاني ساسي الذي سبق له اللعب للنصر. التفاصيل هنا

فيتوريا: لا يهمنا التاريخ، فلسفة النصر هي اللعب بالعقل والقلب معًا

تصريحات روي فيتوريا قبل نصف نهائي دوري أبطال آسيا. التفاصيل هنا

الأهلي وأندية الدوري ترفض اقتراح النصر

رفضت أندية الدوري السعودي طلب النصر زيادة عدد اللاعبين في القائمة المحلية الموسم القادم إلى 35 لاعبًا.

إدارة النصر قدمت طلبًا للاتحاد السعودي لزيادة العدد من 30 إلى 35 لاعبًا، وقد تزعم الهلال والأهلي جبهة الرافضين لذلك الأمر.

الاتحاد السعودي أجرى نقاشًا بين ممثلي الأندية حول الأمر وقد رجحت كفة الأندية الرافضة ليتم رفض طلب النصر.

صافرة أجنبية لمباراة النصر والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

كشفت مصادر صحفية عن قرار أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكليف 3 طواقم تحكيمية لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب المباراة النهائية.

الهلال سيلعب مع أبها في نصف النهائي الأول، فيما سيلعب الأهلي أمام النصر في المباراة الثانية.