أخبار النصر اليوم | طلب فيصل بن تركي ولاعب برسبوليس يقلل من شأن العالمي لصالح الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 أكتوبر 2020 ...

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الأمير فيصل بن تركي يطالب بمعاملة النصر أسوة بما حدث في الدوري الإسباني

طالب الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاملة العالمي بطريقة استثنائية في الموسم الجديد من الدوري المحلي، كونه الفريق السعودي الوحيد الذي وصل لمرحلة متقدمة في دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

نجم النصر السابق يفتح النار على فيتوريا بعد وداع آسيا: هذا المدرب لا يصلح

هاجم فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي السابق، البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، بعد الفشل في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه لا يصلح لقيادة العالمي معتبرًا إياه مهدرًا لبطولات قريبة. (طالع التفاصيل)

بعد توديع آسيا .. النصر يقدم احتجاجًا ضد برسبوليس الإيراني

تقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد فريق برسبوليس الإيراني، بعد توديع الفريق الأصفر لبطولة دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

لاعب برسبوليس: الهلال والسد فقط من يستطيعا إخراجنا من دوري الأبطال

وجه العراقي بشار رسن، لاعب فريق برسبوليس الإيراني، شكره لزملائه اللاعبين، على الجهود التي بذلوها من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020. (طالع التفاصيل)

الفوز الـ20 والـ7.5 مليون ريال .. 8 أهداف فشل النصر في تحقيقها بخسارته أمام برسبوليس

ودع النصر السعودي مساء يوم السبت بطولة دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، على يد برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ، وهي المباراة الأخيرة في مشوار فرق غرب آسيا في البطولة قبل اللقاء النهائي المقرر لعبه أمام المتأهل من مسار أندية شرق القارة في ديسمبر القادم. (طالع التفاصيل)

عبارتكم ردت إليكم ولن تصبح "عالميًا" .. ردود أفعال خروج النصر الآسيوي

ردود أفعال قوية من جماهير الفرق المنافسة للنصر، بعد توديعه بطولة دوري أبطال آسيا، على يد فريق برسبوليس الإيراني. (طالع التفاصيل)

وزير الرياضة يواسي لاعبي النصر

حرص عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، على مواساة لاعبي النصر بعدما ودعوا دوري أبطال آسيا.

وكتب الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لفريق النصر ولاعبيه، ما قصرتوا ومعوضين بإذن الله، مع تمنياتي بالتوفيق لأنديتنا في المشاركات المقبلة".

شرط النصر لإعارة آل عباس

حدد مجلس إدارة نادي النصر شرطًا للموافقة على أي عرض يتلقاه مهاجمه صالح آل عباس، الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى أبها.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن شرط إدارة العالمي هو الحصول على مليون ريال مقابل الإعارة، على أن يتفق اللاعب مع ناديه الجديد على الراتب.