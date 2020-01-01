أخبار النصر اليوم | ثورة بعد الخسارتين، والمرشحون لحلافة فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 أكتوبر 2020 ...

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بيدرو إيمانويل ضمن خيارات النصر حال إقالة فيتوريا

أفادت صحيفة الميدان الرياضي أن إدارة النصر دخلت في مفاوضات مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين الإماراتي لخلافة روي فيتوريا حال إقالته.

وأضافت الصحيفة أن إيمانويل رحب بالفعل بتدريب النصر هذا الموسم.

وكانت صحيفة الاقتصادية قد كشفت النقاب عن وجود 4 مرشحين لخلافة فيتوريا في النصر، أحدهم هو الأرجنتيني رامون دياز.

بند يُتيح للنصر استعادة بخاري، ولكن!

كشفت مصادر صحفية عن وجود بند في عقد إعارة أمين بخاري حارس مرمى النصر للعين يُتيح للعالمي استعادته لكن خلال فترة الانتقالات الشتوية وليس الآن.

وأكدت تلك المصادر أن عودة بخاري للنصر حاليًا مشروطة بموافقة العين على ذلك.

كانت أنباء قد ترددت حول رغبة الإدارة النصراوية التخلي عن براد جونز وإعادة أمين بخاري، وذلك بهدف التعاقد مع لاعب أجنبي جديد واستعادة بيتروس.

تحديد موعد تقديم وتعديل القوائم الرسمية في الدوري السعودي

أبلغت رابطة دوري المحترفين السعودي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أن الثالث من نوفمبر القادم هو الموعد الأخير لتقديم وتعديل القوائم الرسمية على النظام الإلكتروني SPLIS لفترة التسجيل الأولى.

واشترطت الرابطة على الأندية أن يكون اللاعب المراد تسجيله بنظام SPLIS سبق وتم تسجيله بنظام التسجيل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي بنهاية دوام الغد.

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